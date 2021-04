Bundesliga, lo Schalke 04 perde e retrocede in ZweiteLiga (Di martedì 20 aprile 2021) Lo Schalke 04 è retrocesso in ZweiteLiga con quattro giornate d’anticipo sulla fine del campionato. Una retrocessione amara che arriva al termine di una stagione negativa sotto tutti gli aspetti per la squadra della Ruhr, che negli anni scorsi ha lottato anche per posizioni europee e per il titolo. A sancirne la retrocessione il ko con l’Arminia Bielefeld, per 1-0. Sui social, il club tedesco ha commentato: “Fa più male del previsto. Che schifezza”. Tut noch mehr weh als erwartet. Scheiße! — FC Schalke 04 (@s04) April 20, 2021 Foto: Twitter Schalke 04 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) Lo04 è retrocesso incon quattro giornate d’anticipo sulla fine del campionato. Una retrocessione amara che arriva al termine di una stagione negativa sotto tutti gli aspetti per la squadra della Ruhr, che negli anni scorsi ha lottato anche per posizioni europee e per il titolo. A sancirne la retrocessione il ko con l’Arminia Bielefeld, per 1-0. Sui social, il club tedesco ha commentato: “Fa più male del previsto. Che schifezza”. Tut noch mehr weh als erwartet. Scheiße! — FC04 (@s04) April 20, 2021 Foto: Twitter04 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

