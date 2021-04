Bonus baby sitter 2021: spetta anche a nonni e zii? (Di martedì 20 aprile 2021) Il Bonus baby sitter di 100 euro settimanali, introdotto dal Decreto legge numero 30/2021, ha lo scopo di fornire un aiuto economico alle famiglie costrette a ricorrere a prestazioni di baby-sitting per i periodi di infezione da virus COVID-19, quarantena o sospensione dell’attività didattica in presenza per i figli conviventi minori di quattordici anni. La misura, a valere sulle prestazioni rese dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, è riservata, previa domanda all’INPS, a talune categorie lavorative, ivi compresi gli iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi. Al fine di chiarire gli aspetti operativi del Bonus, è intervenuta la circolare INPS numero 58 del 14 aprile 2021. Il documento si concentra in particolare sulla ... Leggi su leggioggi (Di martedì 20 aprile 2021) Ildi 100 euro settimanali, introdotto dal Decreto legge numero 30/, ha lo scopo di fornire un aiuto economico alle famiglie costrette a ricorrere a prestazioni di-sitting per i periodi di infezione da virus COVID-19, quarantena o sospensione dell’attività didattica in presenza per i figli conviventi minori di quattordici anni. La misura, a valere sulle prestazioni rese dal 1° gennaioal 30 giugno, è riservata, previa domanda all’INPS, a talune categorie lavorative, ivi compresi gli iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi. Al fine di chiarire gli aspetti operativi del, è intervenuta la circolare INPS numero 58 del 14 aprile. Il documento si concentra in particolare sulla ...

