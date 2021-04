Aspettando Nicola Atto secondo

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 20 aprile 2021) Si rischia sempre lo stesso pezzo, a proposito di Pd e amministrative:. Però adesso c’è una scadenza all’attesa, il 20 giugno, giorno in cui sono state fissate le primarie del Pd (per gli amanti della storia il 20 giugno evoca le famose elezioni di 45 anni fa in cui il Pci raggiunse il 33,5 per cento, altri tempi). Le ultime verifiche, prima dell’annuncio, riguardano la possibilità di un “primarie day”, in tutte le città, come Bologna, dove sono necessarie per sciogliere quantomeno i nodi del Pd. Il che significa che, più o meno, di qui a un mese ma anche prima, l’ex segretario e presidente della Regione Lazio dovrà dire una parola definitiva e poi partecipare a consultazioni che sembrano più un pro forma. Raccontano che al momento è più possibilista, almeno questa è la sensazione di Enrico Letta, perché molto spinto dai suoi che ...