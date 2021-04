Annalisa Minetti presto tornerò a vedere grazie alla tecnologia

(Di martedì 20 aprile 2021)ha annunciato chetornerà a. Come ha dichiarato in un’intervista al settimanale Grand Hotel, la cantante sta per ricevere uno speciale apparecchio che le permetterà di tornare a percepire tutto quello che la circonda. Due telecamerine saranno i suoi occhi: si tratta di dispositivi che elaborano dati visivi

Grandi notizie per, la cantante e atleta sta per stravolgere la sua vita e voltare pagina definitivamente, ecco cosa rivela La cantantenon sta più nella? L'articolo Novità per...potrebbe tornare "a vedere", in qualche modo. Dopo aver perso la vista a causa di una retinite pigmentosa da quando aveva 18 anni, l'oggi 44enne cantante ha rivelato l'importante ...La cantante e atleta paralimpica è affetta da retinite pigmentosa e da anni riesce a percepire solo ombre e sagome ...JESOLO Tre giorni di grandi emozioni all’insegna dei valori dello sport per tutti. Ma anche tre giorni di ottime prestazioni atletiche, coronate da alcuni record. Il meglio dell’atletica paralimpica m ...