WTA Istanbul 2021, i risultati del 19 aprile: Konjuh elimina Errani. Bene Golubic e Siniakova

Si sono appena conclusi i match odierni del primo turno del WTA di Istanbul. Si interrompe immediatamente l'avventura della nostra Sara Errani superata con un netto 7-5 6-2 dalla croata Ana Konjuh. Una prestazione al di sotto delle aspettative per l'azzurra che inanella la terza sconfitta consecutiva al primo turno dopo i tornei di Charleston 2 e Bogotà. Molto combattuta la sfida tra Katerina Siniakova e la spagnola Cristina Bucsa. La tennista ceca si è imposta al tie-break nel primo set prima di subire il ritorno dell'avversaria nel secondo set col punteggio di 6-3. Nel terzo la numero 69 del mondo ha fatto valere la sua superiorità tecnica imponendosi 6-3. Supera il primo turno anche l'elvetica Viktorija Golubic capace di vincere per 6-4 2-6 6-3 la sfida contro la spagnola Nuria Parrizas-Diaz.

Istanbul, Golubic agli ottavi

Viktorija Golubic (WTA 86), dopo la finale raggiunta ma persa a Monterrey, subito tornata al successo battendo Nuria Parrizas - Diaz (161) nel primo turno di Istanbul. L'elvetica si imposta per 6 - 4 2 - 6 6 - 3 in poco ...

