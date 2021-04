VIDEO | I ristoratori in protesta bloccano l’A1, auto passa e investe un manifestante (Di lunedì 19 aprile 2021) FIRENZE – “No al coprifuoco, è iniquo“. È una delle voci che arrivano dai ristoratori che hanno bloccato nuovamente l’autostrada: stop dell’A1 tra Firenze sud e l’uscita Valdarno, all’altezza di Incisa, in entrambe le direzioni, sia per Roma che per Bologna. “Siamo stati costretti, siamo alla disperazione”, dicono alcuni ristoratori prendendo la parola in un video che sta trasmettendo dalla protesta il presidente di Tni (Tutela nazionale Imprese), il ristoratore fiorentino Pasquale Naccari. “Noi vorremmo aprire in sicurezza, stare tranquilli, rispettare i protocolli”, ma il “coprifuoco non ci può permettere di riaprire. Come si fa, la gente a che ora dovrebbe venire a cenare? E come si fa a riaprire dovendo rispettare i protocolli assurdi solo all’esterno. E chi non ha spazi organizzati all’esterno, come fa?”. E ancora: “Come si fa ad aprire all’esterno se alle 19 fa già un freddo della miseria? Ci state rovinando”, dice un altro ristoratore. Leggi su dire (Di lunedì 19 aprile 2021) FIRENZE – “No al coprifuoco, è iniquo“. È una delle voci che arrivano dai ristoratori che hanno bloccato nuovamente l’autostrada: stop dell’A1 tra Firenze sud e l’uscita Valdarno, all’altezza di Incisa, in entrambe le direzioni, sia per Roma che per Bologna. “Siamo stati costretti, siamo alla disperazione”, dicono alcuni ristoratori prendendo la parola in un video che sta trasmettendo dalla protesta il presidente di Tni (Tutela nazionale Imprese), il ristoratore fiorentino Pasquale Naccari. “Noi vorremmo aprire in sicurezza, stare tranquilli, rispettare i protocolli”, ma il “coprifuoco non ci può permettere di riaprire. Come si fa, la gente a che ora dovrebbe venire a cenare? E come si fa a riaprire dovendo rispettare i protocolli assurdi solo all’esterno. E chi non ha spazi organizzati all’esterno, come fa?”. E ancora: “Come si fa ad aprire all’esterno se alle 19 fa già un freddo della miseria? Ci state rovinando”, dice un altro ristoratore.

