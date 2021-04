Texas, Tesla 'senza conducente': due morti a Houston (Di lunedì 19 aprile 2021) Due persone sono morte in Texas a bordo di una Tesla che la polizia ritiene quasi certamente non avesse nessuno alla guida. Il veicolo stava viaggiando ad alta velocità a nord di Houston quando si è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 aprile 2021) Due persone sono morte ina bordo di unache la polizia ritiene quasi certamente non avesse nessuno alla guida. Il veicolo stava viaggiando ad alta velocità a nord diquando si è ...

