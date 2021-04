Superlega | presidente Inter Steven Zhang si dimette da board Eca

Advertising

ZZiliani : Premetto che non è una battuta. #Agnelli, presidente della #Juventus, uno dei club italiani (con Inter e Milan) che… - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: L’Eca comunica ufficialmente la propria disapprovazione per la #SuperLega, praticamente sfiduciando il… - SkySport : ?? SUPERLEGA ?? Presidente FIGC Gravina: 'Siamo contrari, il calcio è dei tifosi' #SkySport #SuperLega #SuperLeague - laziopress : Superlega, il presidente Uefa Ceferin su Agnelli: “La più grande delusione, mai visto una persona che mente così di… - juve_grecchi : RT @Dulafive: Nascerà anche il 'SuperTwitter'. Ci saremo noi juventini, milanisti e interisti più gli altri della SuperLega. Bisognerà deci… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega presidente

...della UEFA, ha criticato aspramente l'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis. "È un serpente e bugiardo. Perché questi club creano la? Perché non sono gestiti bene. Sono ...Andrea Agnelli diparlava da un po', "da almeno un anno. E sinceramente ora iniziamo ...scorso Florentino Perez aveva fatto visita in Continassa non per parlare di mercato e il...La Superlega come l'Eurolega nel basket: il presidente della Fip, Giovanni Petrucci, ricorda a Skysport24 come vent'anni fa nacque il torneo continentale dei canestri più prestigioso, con ...Nel campo del calcio ci sarà una rivoluzione. a Super League, governata dai 12 Club Fondatori sarà, di fatto, una nuova Champions League alternativa a quella dell’Uefa, anche se il mondo del calcio si ...