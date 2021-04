Superlega, per Sconcerti ora potrebbe esserci la rivolta dei consumatori contro la Fiat (Di lunedì 19 aprile 2021) I quotidiani, quasi in coro, si scagliano contro il progetto Superlega. Parole che ovviamente contano quanto il due di picche. Particolarmente veementi le reazioni del gruppo Cairo. Possiamo comprenderlo, le squadre italiane – tranne Inter Juve e Milan, forse la Roma – si ritrovano da un giorno all’altro in Serie B, a vivere in un mondo senza sole. Mario Sconcerti si accoda e sul Corsera spara a zero sulla Superlega. Addirittura scrive che con questa iniziativa Agnelli rischia di danneggiare la Fiat, perché potrebbe innescare un boicottaggio dei clienti. Ipotesi a dir poco fantasiosa. Agnelli ha il diritto di fare quello che vuole per cercare di incassare sempre più soldi e portare più avanti la sua azienda, ma deve fare attenzione a qualche particolare che per adesso nel calcio è ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 aprile 2021) I quotidiani, quasi in coro, si scaglianoil progetto. Parole che ovviamente contano quanto il due di picche. Particolarmente veementi le reazioni del gruppo Cairo. Possiamo comprenderlo, le squadre italiane – tranne Inter Juve e Milan, forse la Roma – si ritrovano da un giorno all’altro in Serie B, a vivere in un mondo senza sole. Mariosi accoda e sul Corsera spara a zero sulla. Addirittura scrive che con questa iniziativa Agnelli rischia di danneggiare la, perchéinnescare un boicottaggio dei clienti. Ipotesi a dir poco fantasiosa. Agnelli ha il diritto di fare quello che vuole per cercare di incassare sempre più soldi e portare più avanti la sua azienda, ma deve fare attenzione a qualche particolare che per adesso nel calcio è ...

