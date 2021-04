Sparatoria a Lanciano | giovane in prognosi riservata | quattro arresti

Advertising

FlorentinaTapuc : Lanciano. Sparatoria dopo una lite: quattro gli arrestati dai Carabinieri - FaraoneLino : Lanciano. Sparatoria dopo una lite: quattro gli arrestati dai Carabinieri - ABRUZZOLIVETV : #Lanciano. #Sparatoria tra #albanesi: #arresti per tentato #omicidio. Grave 26enne #abruzzo #cronaca #chieti - nuovaradio1485 : Sparatoria a #Lanciano (CH) tra due gruppi di albanesi. Due i feriti, uno in gravi condizioni ricoverato a Pescara… - abruzzoweb : LANCIANO, SPARATORIA NELLA ZONA INDUSTRIALE: FERITO TRASPORTATO IN OSPEDALE A PESCARA -

Ultime Notizie dalla rete : Sparatoria Lanciano

Un lite tra albanesi, scaturita per futili motivi, è degenerata inieri sera adove i carabinieri, dopo indagini lampo, hanno tratto in arresto quattro persone. I fatti si sono verificati intorno alle 20 quando quattro albanesi hanno atteso l'...... un altro giovane, di 23 anni, ricoverato nell'ospedale Renzetti didopo che è stato ... E' il bilancio della lite sfociata indivampata per futili motivi in centro e conclusa in modo ...Morire crivellata di proiettili in pieno giorno a sette anni, aspettando un hamburger al McDonald's con papà. E' quanto successo domenica a Chicago, una delle città più violente d'America, già sotto s ...Al termine della lite si contavano due feriti e a tarda sera ci sono stati quattro arresti per concorso in tentato omicidio, lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi. In gravi condizioni è ...