"Scusate, non è un bel vedere". Brando Giorgi dopo l'intervento all'occhio: come sta l'ex naufrago dell'Isola dei famosi (Di lunedì 19 aprile 2021) È accaduto pochi giorni fa l'abbandono di Brando Giorgi dall'Isola dei famosi. La motivazione del suo ritiro non è certo stata delle più tranquille, anzi, Brando si è proprio ferito pesantemente. La lesione è stata riportata agli occhi, proprio come è successo alla collega Elisa Isoardi. Con precisione il naufrago ha subito un distacco della retina ed è stato operato d'urgenza in Italia. Poi ieri finalmente le prime parole di Brando Giorgi dopo l'intervento. Non solo lui, ma come dicevamo anche Elisa Isoardi ha avuto un incidente, accaduto mentre cucinava: le è arrivato un lapillo dal fuoco, dritto nell'occhio.

