Ricordate com’era Barbara D’Urso quando ha cominciato a condurre pomeriggio 5? (Di lunedì 19 aprile 2021) Oggi è piantata saldamente nel palinsesto di Mediaset. Ma voi Ricordate Barbara D’Urso quando ha cominciato la sua avventura a pomeriggio 5? Barbara D’Urso al secolo Maria Carmela D’Urso è ormai uno dei volti più noti del panorama televisivo italiano. Basti pensare ai numerosi programmi da lei condotti nel palinsesto televisivo di Mediaset, da Live! L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 19 aprile 2021) Oggi è piantata saldamente nel palinsesto di Mediaset. Ma voihala sua avventura a5?al secolo Maria Carmelaè ormai uno dei volti più noti del panorama televisivo italiano. Basti pensare ai numerosi programmi da lei condotti nel palinsesto televisivo di Mediaset, da Live! L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

SoniaLaVera : RT @maryfagi: Strano che il nostro eroe non se ne sia accorto.... ci aveva fatto una così grande impressione quando era riuscito a scovare… - 2piedi : RT @maryfagi: Strano che il nostro eroe non se ne sia accorto.... ci aveva fatto una così grande impressione quando era riuscito a scovare… - PaolaSimonin : RT @maryfagi: Strano che il nostro eroe non se ne sia accorto.... ci aveva fatto una così grande impressione quando era riuscito a scovare… - silviamere : RT @maryfagi: Strano che il nostro eroe non se ne sia accorto.... ci aveva fatto una così grande impressione quando era riuscito a scovare… - fede_nogandhi : Non fate le solite sottone,ma piuttosto ricordate a Tommaso,che anche senza due animali la sua vita sentimentale pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricordate com’era Giorgio Pasotti, ricordate com’era nel suo primo film? | La foto incredibile Altranotizia