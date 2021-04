Renzi: «Il Movimento è al capolinea. L’alleanza col Pd è destinata a fallire» (Di lunedì 19 aprile 2021) Il leader di Iv a Repubblica: «D’Alema? Il campione di certa sinistra che ha sempre sognato di eliminare l’avversario per via giudiziaria e non politica. Io non sono come lui» «Per me l’esperienza dei 5 Stelle è al capolinea. E dubito che Conte accetti di guidare il Movimento. Non mi stupirei se alla fine rinunciasse: troppe tensioni a cominciare dalla rissa sul terzo mandato». Lo dice il leader di Iv, Matteo Renzi, in una intervista a Repubblica nella quale invita a non sottovalutare la «questione giudiziaria. Noi avremo un processo sul finanziamento illecito solo perché un magistrato dice che la fondazione che organizzava la Leopolda era in realtà un partito. Si immagina cosa accadrà quando gli inquirenti entreranno nel rapporto tra la Casaleggio, il Movimento, Rousseau, i gruppi ... Leggi su cityroma (Di lunedì 19 aprile 2021) Il leader di Iv a Repubblica: «D’Alema? Il campione di certa sinistra che ha sempre sognato di eliminare l’avversario per via giudiziaria e non politica. Io non sono come lui» «Per me l’esperienza dei 5 Stelle è al. E dubito che Conte accetti di guidare il. Non mi stupirei se alla fine rinunciasse: troppe tensioni a cominciare dalla rissa sul terzo mandato». Lo dice il leader di Iv, Matteo, in una intervista a Repubblica nella quale invita a non sottovalutare la «questione giudiziaria. Noi avremo un processo sul finanziamento illecito solo perché un magistrato dice che la fondazione che organizzava la Leopolda era in realtà un partito. Si immagina cosa accadrà quando gli inquirenti entreranno nel rapporto tra la Casaleggio, il, Rousseau, i gruppi ...

Advertising

Ori254 : RT @LaNotiziaTweet: L’intervista di Renzi che dice che Conte potrebbe lasciare il MoVimento 5 Stelle - Simo07827689 : RT @francotaratufo2: Zitti tutti, parla il cazzaro! In una lunga intervista rilasciata oggi a Repubblica Matteo Renzi parla di Giuseppe Con… - silvagni_olinda : RT @francotaratufo2: Zitti tutti, parla il cazzaro! In una lunga intervista rilasciata oggi a Repubblica Matteo Renzi parla di Giuseppe Con… - mrcfsn : RT @fanpage: “Dubito che Conte accetti di guidare il Movimento. Non mi stupirei se provasse a fare qualcosa da solo. Credo gli convenga”, a… - Bianca34874951 : RT @fanpage: “Dubito che Conte accetti di guidare il Movimento. Non mi stupirei se provasse a fare qualcosa da solo. Credo gli convenga”, a… -