Principe per sempre (Di lunedì 19 aprile 2021) I millanta intellettuali covidisti ossia comunisti che hanno firmato per sostenere il ministro comunista ossia covidista Speranza, artefice di un confinamento ideologico, cieco di fronte alle differenze di età, rischio, carattere, mestiere, territorio, non possono capire. I meno noti e meno numerosi cattopauperisti che hanno criticato il mio elogio del Principe, colpevole, a loro giudizio, di essere stato un libertino, un fedifrago, un malthusiano, un vanesio, un ricco, nemmeno loro possono capire. Per capire i funerali di Filippo di Edimburgo, apoteosi della differenza e della bellezza che questa è in grado di suscitare, bisogna essere non troppo intellettuali e per nulla comunisti o pauperisti (sono quasi sinonimi). E inoltre, sì, bisogna amare i vestiti. Mentre seguivo con grande commozione la cerimonia di Windsor mi sono chiesto come potesse esistere, in questo ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 19 aprile 2021) I millanta intellettuali covidisti ossia comunisti che hanno firmato per sostenere il ministro comunista ossia covidista Speranza, artefice di un confinamento ideologico, cieco di fronte alle differenze di età, rischio, carattere, mestiere, territorio, non possono capire. I meno noti e meno numerosi cattopauperisti che hanno criticato il mio elogio del, colpevole, a loro giudizio, di essere stato un libertino, un fedifrago, un malthusiano, un vanesio, un ricco, nemmeno loro possono capire. Per capire i funerali di Filippo di Edimburgo, apoteosi della differenza e della bellezza che questa è in grado di suscitare, bisogna essere non troppo intellettuali e per nulla comunisti o pauperisti (sono quasi sinonimi). E inoltre, sì, bisogna amare i vestiti. Mentre seguivo con grande commozione la cerimonia di Windsor mi sono chiesto come potesse esistere, in questo ...

Ultime Notizie dalla rete : Principe per Genova, si denuda su treno davanti a donna. Multa da 10mila euro per un 61enne ...stazione di Genova Principe , gli agenti sono saliti sul convoglio e hanno individuando l'autore del gesto. L'uomo con diversi precedenti penali, anche dello stesso genere, è stato sanzionato per ...

Spilla Regina Elisabetta: il significato al funerale di Filippo ... quella del lungo matrimonio della Regina Elisabetta e il principe Filippo oggi . La longevità del ... IT I vestiti della Primavera 2021 LEGGI ORA Elle + Gastel per sempre LEGGI ORA I tagli capelli della ...

Principe per sempre Il Foglio Altro compleanno sottotono per la Regina Elisabetta Per il secondo anno consecutivo il compleanno della Regina Elisabetta non sarà celebrato in pompa magna come vuole la tradizione: è dal 2019 che i cannoni non sparano più a salve per il genetliaco del ...

Harry non torna in America, resta a Londra per il compleanno della Regina Intanto si apprende che il principe Carlo sia riuscito a parlare con i figli e che ci sia stato un colloquio sereno di due ore dopo il funerale del Duca di Edimburgo. Il fratello di William potrebbe ...

