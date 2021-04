Playback: Loredana Bertè fa promozione così (Di lunedì 19 aprile 2021) Loredana Bertè è sempre stata una donna diretta, passionale a volte polemica ma sempre sincera. Ogni sua apparizione ha dato via a discussioni, da sempre. E ancora oggi è così. Ospite da Maria De Filippi nel talent “Amici 20?, che l’ha vista tante volte nel ruolo di giudice, sabato scorso ha fatto promozione del suo ultimo singolo ” Figlia di …”. Tutti lo sanno ma nessuno lo dice mai, tranne lei: “Le promozioni si fanno in Playback.”- ha detto Loredana Bertè. Il singolo è uscito il 3 marzo e già ha raggiunto oltre 1 milione di ascolti su Spotify. Ad Amici come è noto ci sono i talenti in erba del futuro e Loredana ha dato prova di conoscere i meccanismi della vendita del proprio prodotto, condividendoli. Durante l’esibizione ha giocato con l’asta del ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 19 aprile 2021)è sempre stata una donna diretta, passionale a volte polemica ma sempre sincera. Ogni sua apparizione ha dato via a discussioni, da sempre. E ancora oggi è. Ospite da Maria De Filippi nel talent “Amici 20?, che l’ha vista tante volte nel ruolo di giudice, sabato scorso ha fattodel suo ultimo singolo ” Figlia di …”. Tutti lo sanno ma nessuno lo dice mai, tranne lei: “Le promozioni si fanno in.”- ha detto. Il singolo è uscito il 3 marzo e già ha raggiunto oltre 1 milione di ascolti su Spotify. Ad Amici come è noto ci sono i talenti in erba del futuro eha dato prova di conoscere i meccanismi della vendita del proprio prodotto, condividendoli. Durante l’esibizione ha giocato con l’asta del ...

