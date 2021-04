Olimpiadi: Cio, ‘importanti progressi in incontro commissione coordinamento’ (Di lunedì 19 aprile 2021) Milano, 19 apr.(Adnkronos) – “Malgrado le continue difficoltà legate alla pandemia Covid-19, il comitato organizzatore di Milano Cortina 2026 ha potuto mostrare i significativi progressi compiuti sin dalla scorsa riunione della commissione di coordinamento, tenutasi a settembre dello scorso anno”. Lo scrive in una nota il Cio, a seguito del secondo incontro con la delegazione di Milano Cortina 2026, che ha avuto luogo “virtualmente” nel pomeriggio di oggi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 aprile 2021) Milano, 19 apr.(Adnkronos) – “Malgrado le continue difficoltà legate alla pandemia Covid-19, il comitato organizzatore di Milano Cortina 2026 ha potuto mostrare i significativicompiuti sin dalla scorsa riunione delladi coordinamento, tenutasi a settembre dello scorso anno”. Lo scrive in una nota il Cio, a seguito del secondocon la delegazione di Milano Cortina 2026, che ha avuto luogo “virtualmente” nel pomeriggio di oggi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

