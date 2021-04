Oddworld Soulstorm - recensione

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 19 aprile 2021) Ciao... Seguimi... Aspetta! Quante volte abbiamo fatto pronunciare queste frasi al tenero Abe nella sua leggendaria odissea su PlayStation One? Milioni di volte e, se provate a ripensarci, nella testa vi risuonerà sicuramente la stridula voce dell'improvvisato eroe creato da Lorne Lanning e dei suoiInhabitants. Da allora sono passate due vite, Abe ha avuto il suo sequel e poi è sparito dai radar per ritornare con il remake New 'n' Tasty che ha modificato in parte la storia originale. Ed ès proprio da questa che si riprende in, mantenendo il tono leggermente più serio e stuzzicante del reboot!, il cui annuncio ricordiamo risalire a poco più di 5 anni fa, è un sequel di Abe's Oddysee o, se preferite, una rivisitazione di Abe's Exoddus. La sua storia narra infatti gli eventi ...