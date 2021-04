NFL – I prospetti del draft 2021 | Frank Darby

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 19 aprile 2021) Arrivato alla Arizona State come uno dei wide receivers meno quotati della classe del 2016,ha dato prova di poter essere una minaccia per qualsiasi difensore del college football. Il ragazzo originario di Jersey City può rivelarsi pericoloso soprattutto grazie alla sua potenza fisica, un tratto che ha sviluppato già durante gli anni del liceo. Chi è? Alla Lincoln High School,gioca sia in attacco, sia in difesa. In posizione di wide receiver ottiene i risultati più notevoli, in particolare grazie alla sua stazza e alla sua potenza. I suoi sforzi sono ricompensati, durante il suo anno da senior, dalla conquista dei first-team All-State honors, con cui diventa il primo giocatore di Lincoln a ottenere un riconoscimento simile in 40 anni. ...