"Meraviglia, tutta sua madre". La figlia vip appare in televisione e sono già tutti pazzi di lei (Di lunedì 19 aprile 2021) Di certo l'alunna di Amici 20 Giulia si ricorderà dell'ultima esibizione che l'ha vista protagonista. Una prova d'abilità che è stata fortemente caratterizzata da una componente emotiva notevole. Nella coreografia, ideata dalla solita Veronica Peparini, ad essere parte integrante delle dinamiche corporee c'era anche la piccola Olivia Prolli, figlia della coreografa. Una prova, quella della futura ballerina Olivia, che ha destato l'emozione di molti durante la puntata, specialmente quella della madre. La piccola, figlia della ex relazione di Veronica Peparini con Fabrizio Prolli, è riuscita a strappare una sentita standing ovation, e le lacrime più pure di mamma Veronica. Olivia, la figlia di Veronica Peparini incanta il pubblico di Amici 20 "Olivia è stata bravissima, stavo morendo da ...

