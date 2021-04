Lozzi | “Confermo la mia candidatura a sindaco di Roma | correrò da sola”

Leggi su dire

(Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – “Sono qui a raccogliere una sfida importante. Una promessa fatta prima di tutto ai cittadini e alle cittadine di Roma che ormai da troppo tempo aspettano una svolta, un cambio di passo e un nuovo modo di lavorare per Roma e per noi tutti. Proprio per questi motivi confermo la mia candidatura a sindaco di Roma, con un programma dettagliato partito dai territori e contestualmente voglio annunciare che REvoluzione Civica da oggi è presente in tutti i Municipi di Roma, dal centro alla periferia, con propri candidati e gruppi di attivisti che rappresenteranno questo nostro progetto in tutta la città”. Così Monica Lozzi, presidente del Municipio VII e candidata sindaco alle prossime elezioni amministrative di Roma con ‘REvoluzione Civica’.