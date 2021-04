Love | Death & Robots 2 | il trailer della seconda stagione

(Di lunedì 19 aprile 2021) Gli episodi di2 arriveranno sugli schermi di Netflix il 14 maggio e online è stato condiviso il2 arriverà il 14 maggio sugli schermi di Netflix e il primodelle puntate inedite regala qualche anticipazione riguardante lo stile e la trama degli episodi. Il video spazia infatti tra sequenze d'azione e spettacolari paesaggi ad atmosfere più raccolte e personali, mostrando amori, morti e persino una storia ambientata a Natale. Il filmato si conclude inoltre confermando la proeduzioneterza, in arrivo nel 2022. Il progetto antologico ...

La fortunata serie antologica Love, Death and Robots è pronta a tornare con una nuova seconda ondata episodica il prossimo maggio, e Netflix per l'occasione ha regalato oggi un primo teaser trailer. Creata da David Fincher e Tim Miller.