Lombardia | Lazio e Veneto zona gialla con altre 8 regioni dal 26 4 Puglia rossa | Campania in bilico

(Di lunedì 19 aprile 2021) Nelle prossime ore il Comitato tecnico scientifico, poi il confronto con le, e mercoledì, o al più tardi giovedì, il Consiglio dei ministri per mettere nero su bianco il...

Stando ai dati attuali, sono 11 - Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,, Liguria,, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Veneto - oltre alle province di Trento e Bolzano a ...La Regione con più casi odierni è la Campania (+1.334) , seguita da Sicilia (+1.123),(+1.040),(+950) e Emilia Romagna (+877). I DATI DELLE REGIONI PIEMONTE - Sono 687 i nuovi ...Nelle prossime ore il Comitato tecnico scientifico, poi il confronto con le regioni, e mercoledì, o al più tardi giovedì, il Consiglio dei ministri per mettere nero su bianco ...Sono stati 8.864 i nuovi casi Covid ieri in Italia, un numero che risente dei pochi test effettuati, appena 146.728. Così il tasso di positività è salito al 6%. Alti i decessi: 316, per un totale di 1 ...