Lombardia, la renziana Patrizia Baffi passa a Fdi: in pieno Covid difese Gallera e iniziò l’intesa col centrodestra (poltrone incluse) (Di lunedì 19 aprile 2021) Dai selfie sorridenti con Fontana e Gallera fino all’ultima foto, che l’altro giorno la ritraeva a un banchetto insieme ad altri militanti di Fratelli d’Italia. Tutti sotto la scritta “Giorgia Meloni”, quella che lei, Patrizia Baffi, oggi definisce “una grandissima donna”. Ma per arrivare alla nuova folgorazione Baffi, consigliera regionale della Lombardia ex Pd, ex Italia Viva, da oggi ufficialmente approdata in Fdi, ci ha messo un po’ di tempo. Perché i rapporti con Italia Viva si erano già “annullati da settembre”, come lei stessa ha raccontato venerdì 16 aprile al Giornale, quando non aveva partecipato al voto sulla mozione di sfiducia a Fontana. Da lì, prima di trovare in Fdi il partito con cui vuole “far rialzare la Lombardia”, Baffi ha bussato a tutte le altre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Dai selfie sorridenti con Fontana efino all’ultima foto, che l’altro giorno la ritraeva a un banchetto insieme ad altri militanti di Fratelli d’Italia. Tutti sotto la scritta “Giorgia Meloni”, quella che lei,, oggi definisce “una grandissima donna”. Ma per arrivare alla nuova folgorazione, consigliera regionale dellaex Pd, ex Italia Viva, da oggi ufficialmente approdata in Fdi, ci ha messo un po’ di tempo. Perché i rapporti con Italia Viva si erano già “annullati da settembre”, come lei stessa ha raccontato venerdì 16 aprile al Giornale, quando non aveva partecipato al voto sulla mozione di sfiducia a Fontana. Da lì, prima di trovare in Fdi il partito con cui vuole “far rialzare la”,ha bussato a tutte le altre ...

Patty66509580 : Lombardia, la renziana Patrizia Baffi passa a Fdi: in pieno Covid difese Gallera e iniziò l’intesa col centrodestra… - LoredanaNavarra : RT @Mirith_: Regione Lombardia, la «renziana» Baffi trasloca in FdI: «Non condivido il lavoro distruttivo dell'opposizione» - ZenatiDavide : Lombardia, la renziana Patrizia Baffi passa a Fdi: in pieno Covid difese Gallera e iniziò l’intesa col centrodestra… - Ilsaggiopetty : RT @giuliocavalli: Un mese fa arrivarono insulti, minacce, addirittura promesse di querele perché avevamo scritto che la consigliera renzia… - massimo_san : RT @giuliocavalli: Un mese fa arrivarono insulti, minacce, addirittura promesse di querele perché avevamo scritto che la consigliera renzia… -