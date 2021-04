Lol Chi ride è fuori, ecco chi saranno i prossimi protagonisti del programma (Di lunedì 19 aprile 2021) LOL-Chi ride è fuori è il programma rivelazione del 2021. Un successo travolgente che ha lasciato il segno in un momento difficile per tutti a causa dell’emergenza Coronavirus. Dopo la vittoria di Ciro Priello dei The Jackal Amazon Prime è al lavoro su una seconda stagione da lanciare in autunno. Stando alle prime indiscrezioni sono confermati alla guida dello show Fedez e Mara Maionchi, che hanno regalato brio e spensieratezza. Il Messaggero fa sapere che sono stati già contattati alcuni comici per la seconda stagione di LOL-Chi ride è fuori. Chi potrebbe dunque entrare nel cast della trasmissione? Si parla di: Claudio Bisio, Paola Cortellesi, Max Pisu, Stefano Chiodaroli, Dado, Fabrizio e Claudio de Le Coliche, Debora Villa, Lucia Ocone, Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Ale e Franz, Luciana ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 19 aprile 2021) LOL-Chiè ilrivelazione del 2021. Un successo travolgente che ha lasciato il segno in un momento difficile per tutti a causa dell’emergenza Coronavirus. Dopo la vittoria di Ciro Priello dei The Jackal Amazon Prime è al lavoro su una seconda stagione da lanciare in autunno. Stando alle prime indiscrezioni sono confermati alla guida dello show Fedez e Mara Maionchi, che hanno regalato brio e spensieratezza. Il Messaggero fa sapere che sono stati già contattati alcuni comici per la seconda stagione di LOL-Chi. Chi potrebbe dunque entrare nel cast della trasmissione? Si parla di: Claudio Bisio, Paola Cortellesi, Max Pisu, Stefano Chiodaroli, Dado, Fabrizio e Claudio de Le Coliche, Debora Villa, Lucia Ocone, Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Ale e Franz, Luciana ...

