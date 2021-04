Lo Sinn Fein chiede scusa per l'assassinio di Lord Mountbatten (Di lunedì 19 aprile 2021) Mary Lou McDonald, la presidente dello Sinn Fein ha chiesto scusa per l'omicidio di Lord Mountbatten, che ha definito straziante, per mano dell'Ira: e sono le prime scuse così esplicite da parte di ... Leggi su globalist (Di lunedì 19 aprile 2021) Mary Lou McDonald, la presidente delloha chiestoper l'omicidio di, che ha definito straziante, per mano dell'Ira: e sono le prime scuse così esplicite da parte di ...

