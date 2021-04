Labirinto di Joan Mirò | passeggia nell’inconscio dell’artista

(Di lunedì 19 aprile 2021) Un luogo in cui l’artista scopre le sue inclinazioni più naturali e sviluppa la propria creatività. Ildiè una collezione di opere esposta nel giardino della Fondazione Marguerite et Aimé Maeght a Saint-Paul-de-Vence. Ilrosso di Barbara Sarri Com’è strutturato ildi? L’artista è amico degli esperti

Il Labirinto di Joan Mirò è un percorso ideato dall'artista con sculture mitologiche ed astratte nel giardino della Fondazione Maeght.La Fondazione Marguerite et Aimé Maeght vanta nella sua collezione di arte moderna e arte contemporanea il Labirinto ideato da Joan Mirò.