La Scala di Milano si impegna per le donne: più inclusione e stipendi uguali ai colleghi (Di lunedì 19 aprile 2021) Non quote rose, ma un impegno per la parità di genere. È la Scala di Milano a impegnarsi per l’eguaglianza: stessi stipendi per uomini e donne e un codice di comportamento a tutela della dignità delle lavoratrici. Dovrebbe essere pronto prima dell’estate e permettere la valorizzazione delle dipendenti e delle artiste. Leggi su vanityfair (Di lunedì 19 aprile 2021) Non quote rose, ma un impegno per la parità di genere. È la Scala di Milano a impegnarsi per l’eguaglianza: stessi stipendi per uomini e donne e un codice di comportamento a tutela della dignità delle lavoratrici. Dovrebbe essere pronto prima dell’estate e permettere la valorizzazione delle dipendenti e delle artiste.

