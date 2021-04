La Corte dei diritti umani apre il procedimento sul caso Navalny (Di lunedì 19 aprile 2021) La Corte europea dei diritti dell'uomo ha notificato al governo di Mosca il ricorso presentato da Alexei Navalny contro la sua detenzione in carcere in Russia, aprendo di fatto il processo sul caso. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 aprile 2021) Laeuropea deidell'uomo ha notificato al governo di Mosca il ricorso presentato da Alexeicontro la sua detenzione in carcere in Russia,ndo di fatto il processo sul. ...

Advertising

amnestyitalia : #BuoneNotizie #Turchia Il 14 aprile lo scrittore Ahmet Altan è stato scarcerato a seguito di due pronunce della Cor… - Rinaldi_euro : Le sentenze si devono rispettare, ma si possono criticare: lo dice la Corte europea dei diritti dell'uomo - fattoquotidiano : Mondo di mezzo, assolto Monge in appello bis. Dalla Corte dei conti condanne per 2,5 milioni: in 12 dovranno risarc… - OttaviDeborah : RT @Patty66509580: Mondo di mezzo, assolto Monge in appello bis. Dalla Corte dei conti condanne per 2,5 milioni: in 12 dovranno risarcire i… - guanxinet : RT @Annabel27034387: 'Aprile. Scena di Fidanzamento e sullo sfondo lo Château de Dourdan'. Miniatura dei tre Fratelli Limbourg da un libro… -