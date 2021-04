Il Tottenham esonera Mourinho

(Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo la nascita della Superlega, un’altra notizia scuote il calcio internazionale: . La decisione è arrivato dopo il turno di campionato nel quale gli Spurs hanno pareggiato 2-2 contro l’Everton precipitando al settimo posto. Perché il? Inizialmente si pensava che l’addio dovesse avvenire consensualmente a fine stagione, ma evidentemente gli ultimi risultati assai deludenti degli Spurs hanno fatto precipitare la situazione. I primi scricchiolii si erano già avvertiti in seguito alla clamorosa eliminazione dagli ottavi di Europa League per mano della Dinamo Zagabria. Toccherà a Ray Mason sostituire lo Special One fino al termine della stagione. Il comunicato delLa squadra londinese ha reso noto l’esonero del tecnico portoghese attraverso un comunicato ufficiale ...

