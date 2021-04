Il kit per il tampone fai da te arriva anche nei supermercati (Di lunedì 19 aprile 2021) L’autodiagnosi per accelerare il monitoraggio della situazione pandemica in Italia e in Europa. Con questo obiettivo, dalla prima settimana di maggio, i kit per il tampone fai da te saranno messi in commercio anche nei supermercati e nei negozi italiani (che decideranno di acquistarli). Il costo per i clienti si dovrebbe aggirare tra i 6 e gli 8 euro e il prodotto ha ottenuto la certificazione CE per la distribuzione in Europa ed è stato inserito all’interno dei dispositivi medici dal Ministero della Salute. tampone fai da te, il kit in vendita anche nei supermercati alla prima settimana di maggio Ovviamente si tratta di uno strumento per l’autodiagnosi sull’infezione da Sars-CoV-2 che non ha i livelli di precisione e affidabilità dei tamponi molecolari. Secondo le prospettive future e ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) L’autodiagnosi per accelerare il monitoraggio della situazione pandemica in Italia e in Europa. Con questo obiettivo, dalla prima settimana di maggio, i kit per ilfai da te saranno messi in commercioneie nei negozi italiani (che decideranno di acquistarli). Il costo per i clienti si dovrebbe aggirare tra i 6 e gli 8 euro e il prodotto ha ottenuto la certificazione CE per la distribuzione in Europa ed è stato inserito all’interno dei dispositivi medici dal Ministero della Salute.fai da te, il kit in venditaneialla prima settimana di maggio Ovviamente si tratta di uno strumento per l’autodiagnosi sull’infezione da Sars-CoV-2 che non ha i livelli di precisione e affidabilità dei tamponi molecolari. Secondo le prospettive future e ...

