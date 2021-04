Grillo | Macina | ‘tutti facciano passo indietro | rispetto per coinvolti e famiglie’

(Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Non posso certo entrare nel merito e non dovrebbe farlo nessuno essendo una vicenda ‘sub judice’. Dovremmo anzi fare une avereper tutti coloro che sonoe per le loro famiglie di cui comprendo il dolore. A chi alimenta polemiche dico che la violenza sessuale è un tema che va affrontato con serietà e su cui il Movimento ha lavorato tanto in questi anni, dando un grosso contributo per migliorare la normativa vigente”. Così la sottosegretaria alla Giustizia Anna. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ma resta un punto fermo per Anna Macina, nome di spicco del Movimento cinque stelle e attuale sottosegretaria alla Giustizia, sulla forza che potrebbe avere il nuovo Movimento su cui sta lavorando Conte insieme a Beppe Grillo.