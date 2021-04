Gran Premio di Miami: ufficiale il suo ingresso in F1 dal 2022 (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Gran Premio di Miami è entrato ufficialmente a far parte del calendario della Formula Uno. L’annuncio è arrivato nella giornata di ieri, precedendo l’inizio del Gran Premio dell’Emilia-Romagna. Gp Emilia-Romagna: Verstappen si prende la vittoria Gran Premio di Miami: dove si correrà? Il Gran Premio di Miami dunque sarà il secondo circuito della stagione della Formula Uno in terra statunitense. Affiancherà il Gran Premio di Austin, ormai diventato una tappa fondamentale della stagione. L’evento si disputerà per la prima volta nel 2022 in un tracciato costruito per favorire sorpassi e spettacolo. Il circuito corrisponde ad una pista ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 19 aprile 2021) Ildiè entrato ufficialmente a far parte del calendario della Formula Uno. L’annuncio è arrivato nella giornata di ieri, precedendo l’inizio deldell’Emilia-Romagna. Gp Emilia-Romagna: Verstappen si prende la vittoriadi: dove si correrà? Ildidunque sarà il secondo circuito della stagione della Formula Uno in terra statunitense. Affiancherà ildi Austin, ormai diventato una tappa fondamentale della stagione. L’evento si disputerà per la prima volta nelin un tracciato costruito per favorire sorpassi e spettacolo. Il circuito corrisponde ad una pista ...

