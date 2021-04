Graduatorie terza fascia ATA: la laurea non consente l’accesso al profilo di Assistente Tecnico (Di lunedì 19 aprile 2021) Graduatorie ATA terza fascia: pur essendo un titolo "alto" la laurea ha un valore minimo per l'accesso ai profili. Infatti è titolo specifico solo per l'accesso al profilo di infermiere, mentre non vale nulla per il collaboratore scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 aprile 2021)ATA: pur essendo un titolo "alto" laha un valore minimo per l'accesso ai profili. Infatti è titolo specifico solo per l'accesso aldi infermiere, mentre non vale nulla per il collaboratore scolastico. L'articolo .

