Advertising

orizzontescuola : Graduatoria interna di istituto: quali titoli si possono valutare - orizzontescuola : Graduatoria interna di istituto docenti sostegno, come si compila e come si individua il perdente posto - TecnicaScuola : Mobilità 2021/22 e graduatoria interna di Istituto: domande e risposte [VIDEO] -- - orizzontescuola : Graduatoria interna di istituto: quando si perde bonus 10 punti e punteggio continuità - orizzontescuola : Graduatoria interna di istituto: chiarimenti sul punteggio di continuità -

Ultime Notizie dalla rete : Graduatoria interna

Orizzonte Scuola

di istituto, come graduare i docenti di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Le info utili.interne di istituto I dirigenti ...Il punteggio spettante nelladi istituto comprende anche continuità e bonus 10 punti Quando non si ha più diritto alla valutazione di questi punti? Una lettrice ci scrive: " Potrei avere un chiarimento sul ...Graduatoria interna di istituto, come graduare i docenti di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.“L’organico del personale della Regione Sardegna si svuota. Si moltiplicano ogni giorno gli appelli a rinforzare ( e rimpolpare) le fila dei dipendenti che vanno in pensione approfittando di qu ...