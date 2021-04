Governo, per riaperture nodi coprifuoco e pass spostamenti (Di lunedì 19 aprile 2021) Alla fine, secondo molti, l’ha spuntata Matteo Salvini. Così, con qualche giorno d’anticipo sull’iniziale tabella di marcia, il Premier Draghi in conferenza stampa ha annunciato un primo allentamento della stretta con la riapertura dei ristoranti a partire dal 26 aprile e la ripresa dell’attività scolastica. Un “rischio calcolato” per il Presidente del Consiglio, un azzardo secondo altri. Su tutti, l’infettivologo Massimo Galli. Per il primario dell’ospedale Sacco di Milano il salto in avanti sul liberi tutti è una fuga nel momento sbagliato che rischiamo, nei prossimi mesi, di pagare a carissimo prezzo. La strada, comunque, è ancora in salita e incognite che finiranno sul tavolo del prossimo CdM, in programma mercoledì. Il primo “nodo” da sciogliere è quello legato agli spostamenti: se infatti saranno consentiti quelli tra regioni gialle, Draghi ha anticipato che si ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 aprile 2021) Alla fine, secondo molti, l’ha spuntata Matteo Salvini. Così, con qualche giorno d’anticipo sull’iniziale tabella di marcia, il Premier Draghi in conferenza stampa ha annunciato un primo allentamento della stretta con la riapertura dei ristoranti a partire dal 26 aprile e la ripresa dell’attività scolastica. Un “rischio calcolato” per il Presidente del Consiglio, un azzardo secondo altri. Su tutti, l’infettivologo Massimo Galli. Per il primario dell’ospedale Sacco di Milano il salto in avanti sul liberi tutti è una fuga nel momento sbagliato che rischiamo, nei prossimi mesi, di pagare a carissimo prezzo. La strada, comunque, è ancora in salita e incognite che finiranno sul tavolo del prossimo CdM, in programma mercoledì. Il primo “nodo” da sciogliere è quello legato agli: se infatti saranno consentiti quelli tra regioni gialle, Draghi ha anticipato che si ...

FratellidItalia : ? Cosa c’entra il coprifuoco alle 22 con il contrasto al Covid? Il Governo può imporre protocolli per limitare il c… - CarloCalenda : Io sono molto critico sul fatto che un parlamentare in carica si faccia pagare da un governo straniero, ma che un e… - chetempochefa : 'il Senato ha approvato il provvedimento per chiedere al Governo di conferire la cittadinanza italiana a Patrick Za… - ADM_assdemxmi : RT @Agenzia_Ansa: Rimandata la riunione del Comitato tecnico scientifico nella quale gli esperti dovrebbero esprimere un parere sul pass an… - GeneraleCujkov : RT @info_zampa: @Keynesblog @svirgola2 @GeneraleCujkov @StalinZio @Franci83686176 @umanesimo @MelgerTina @robertdolci @Fedoraquattroc2 @Sim… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo per Zona gialla e pass tra regioni: ultime notizie. Tre opzioni sul tavolo ... fonti di Governo fanno sapere che la riunione del Comitato tecnico scientifico sulle riaperture non si terrà prima di domani. La deadline è il 26 aprile, giorno fissato dal premier per il primo via ...

Il processo ai Chicago 7, il film candidato a 6 Oscar con Sacha Baron Cohen ...(Frank Langella) e avere la meglio sui legali scelti dal governo a rappresentare l'accusa, tra cui spicca Joseph Gordon - Levitt nella parte di un giovane avvocato che accetta l'incarico più per ...

Scuola, il piano del governo per il rientro in classe: ingressi scaglionati e tamponi a tappeto Fanpage.it Navalny in pericolo di vita, Usa e Ue minacciano la Russia Le crescenti preoccupazioni per la salute del politico russo dell'opposizione in carcere, Alexei Navalny, hanno scatenato richieste di proteste di massa questa settimana nelle cittá di tutta la Russia ...

Tirrenia, sparisce la Cagliari-Civitavecchia Chissà se la Warner Bros, titolare dell'effige del canarino Titti e di Gatto Silvestro, imporrà alla Tirrenia di coprire le fiancate del Moby Dada per non provocare un danno d'immagine alla casa cinem ...

