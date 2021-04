Dopo Nier Replicant | Yoko Taro lavora a un nuovo gioco “strano” per Square Enix – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di lunedì 19 aprile 2021)è al lavoro su unper, qualcosa di “insolito” che il creative director non è in grado di spiegare..ver.1.22474487139,a unper, di cui non si sa però ancora nulla, tranne il fatto che l’autore della seriesarà creative director di questo misterioso titolo in sviluppo. Questo è quanto stato affermato dal producer Yosuke Saito proprio durante il livestream diver.1.22474487139 andato in ...

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Nier

Ancora pochi giorni e i fan potranno finalmente stringere tra le mani la propria copia diReplicant , il remake del primissimo capitolo del franchise uscito nel 2010.il grande successo di ...... a seguire, trovate lo spot in questione diReplicant ver.1.22474487139 . L'opera, ricordiamo, uscirà il 22 aprile per PS4 e One in Giappone e il giorno, 23 aprile , arriverà in occidente ...Dopo Nier Replicant, Yoko Taro è al lavoro su un nuovo gioco per Square Enix, qualcosa di "insolito" che il creative director non è in grado di spiegare.. Dopo NieR Replicant ver.1.22474487139, Yoko ...In attesa del lancio di NieR Replicant, Square Enix ha ben pensato di pubblicare un nuovo trailer tutto dedicato alle novità.