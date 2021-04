Domenica live | Pierpaolo Pretelli ospite con il figlio | la reazione di Ariadna Romero

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 19 aprile 2021)è nel mirino di una nuova polemica mediatica, per via dell’ospitata registrata dainsieme alminore. Dopo aver appassionato il pubblico tv prendendo parte al gioco del Gf vip 5, l’ex velino di Striscia la notizia si è, infatti, presentato nello studio del talk condotto da Barbara D’Urso insieme al piccolo Leonardo, avuto dall’ex storica. Per l’occasione, non sono mancate domande della conduttrice al piccolo, che a stento ha ribattuto con un timido sì o no e a volte ha preferito non rispondere, visibilmente imbarazzato. Particolari che fanno discutere, tanto che in rete emergono critiche pesanti giunte da chi sostiene che il piccolo dovesse essere tutelato e non esposto ai riflettori della ...