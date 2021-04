Advertising

CorriereCitta : Covid, Zingaretti “Passeremo un’estate migiore di quella scorsa” - tusciaweb : Covid, Zingaretti inaugura il nuovo centro vaccinale Cinecittà Roma - Riceviamo e pubblichiamo - Domani, martedì 2… - FabrizioRugger3 : @La7tv @F_Boccia In realtà dimentica che il primo a negare il COVID è stato Zingaretti. Dimentica anche che Fontana… - MaurizioDG_tale : @collecasati Non mi va di difendere Zingaretti, ma quello di sminuire la Covid-19 è stato un errore che abbiamo fatto in molti, all'inizio. - TV7Benevento : Covid: Zingaretti, 'allo studio forme gratuite per psicologi a disposizione giovani'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Zingaretti

... come aveva detto, ma per noi di Fratelli d'Italia sono la colonna portante della nostra ... che in una vasca di piscina piena di cloro vi sia meno rischio di contrarre ilrispetto ad ...Capisco che per la sinistra questi siano lavoretti, come aveva detto, ma per noi di ... che in una vasca di piscina piena di cloro vi sia meno rischio di contrarre ilrispetto ad un ...Matrimonio e altre cerimonie in tempo di Covid, tra le restrizioni anti Covid, come festeggiare e dove farlo? Sono tante le domande che affliggono chi è pronto ad affrontare ...Domani, martedì 20 aprile, alle ore 16, il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti inaugura all’interno degli Studi Cinematografici di Cinecittà il nuovo Centro Vaccinale ‘Cinecittà’, realiz ...