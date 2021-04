Covid, scuola: test salivari per gli studenti (Di lunedì 19 aprile 2021) In vista del ritorno in aula al 100% l’immunologo Abrigani ha proposto i test salivari per gli studenti per scongiurare il rischio degli assembramenti (Getty Images)Da oggi sono tornati in aula 6 milioni e 850 mila studenti sugli 8.5 milioni iscritti alle scuole statali e paritarie: 291 mila in più rispetto alla scorsa settimana, tutti della Campania che da oggi non è più in zona rossa mentre sono 1 milione e 857 mila quelli ancora in DAD, didattica a distanza. Dunque, si avvicina sempre più il traguardo del 100% degli studenti in presenza anche se “la scuola è un luogo naturale di assembramento. Se si torna al 100%, in molte aule non sarà possibile rispettare il metro di distanziamento. In questo caso la scuola si vedrà costretta a ridurre la presenza dei ragazzi e ... Leggi su ck12 (Di lunedì 19 aprile 2021) In vista del ritorno in aula al 100% l’immunologo Abrigani ha proposto iper gliper scongiurare il rischio degli assembramenti (Getty Images)Da oggi sono tornati in aula 6 milioni e 850 milasugli 8.5 milioni iscritti alle scuole statali e paritarie: 291 mila in più rispetto alla scorsa settimana, tutti della Campania che da oggi non è più in zona rossa mentre sono 1 milione e 857 mila quelli ancora in DAD, didattica a distanza. Dunque, si avvicina sempre più il traguardo del 100% degliin presenza anche se “laè un luogo naturale di assembramento. Se si torna al 100%, in molte aule non sarà possibile rispettare il metro di distanziamento. In questo caso lasi vedrà costretta a ridurre la presenza dei ragazzi e ...

