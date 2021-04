Cisterna | agli arresti domiciliari | evade e si mette alla guida di un’auto sequestrata e senza assicurazione 

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 19 aprile 2021) Durante i controllicircolazione stradale della scorsa settimana, personale del Comando di Polizia Locale didi Latina ha individuato, in Via delle Provincie,vettura di marca BMW condotta da un cittadino italiano di etnia rom, con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. I fatti H.G., classe 2001, si trovavadivettura già sottoposta a sequestro ecopertura assicurativa. Dai controlli effettuati emergeva, inoltre, una situazione ancor più grave. L’uomo, già sottopostoper un furto avvenuto in Toscana, aveva l’obbligo di dimora in un altro comune del Lazio mentre invece i trovava adi Latina. I ...