Ceferin | «I legali diranno se le squadre in Superlega continueranno a giocare questa Champions»

Aleksander Ceferin è un fiume in pena e dopo il comitato Esecutivo della Uefa annuncia possibili sanzioni Arrivano altre parole di Aleksander Ceferin – presidente della UEFA – dopo il comitato esecutivo che si è riunito oggi. «Stiamo ancora valutando la situazione con la squadra legale. E' ancora presto, l'annuncio è arrivato ieri notte, non abbiamo ancora una soluzione ma cercheremo di applicare tutte le sanzioni che potremo. I giocatori che parteciperanno e giocheranno con le squadre nella Superlega non potranno giocare né ai Mondiali né agli Europei né in nessuna partita delle nazionali».

