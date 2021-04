Cannes 2021 | Annette | film di Leos Carax con Marion Cotillard e Adam Driver | in apertura

Advertising

markovaldo59 : La 74a edizione del Festival di Cannes si aprirà con l’atteso film musicale di Leos Carax 'Annette', protagonisti A… - GioITA2 : #AdamDriver #MarionCotillard #Annette di #LeosCarax aprirà il festival di Cannes - Cinema - ANSA - RollingStoneita : Ecco qual è il film che aprirà il Festival di Cannes 2021 (no: non è ‘The French Dispatch’ di Wes Anderson…)… - solocine : Annette di Leos Carax aprirà il festival di Cannes - fisco24_info : Annette di Leos Carax aprirà il festival di Cannes: Protagonisti Marion Cotillard e Adam Driver -

Ultime Notizie dalla rete : Cannes 2021

Rolling Stone Italia

Mentre si susseguono differenti voci su quando si terrà effettivamente il prossimo Festival di, dall'ufficio del direttorissimo Thierry Fremaux continua come se niente fosse la preparazione della 74esima edizione , che si aprirà con Annette di Leos Carax , protagonisti Adam Driver e ...Il nuovo film di Leos Carax, il primo in lingua inglese, atteso con impazienza dai cinefili di tutto il mondo, aprirà il festival dimartedì 6 luglio. Si intitola Annette ed è intepretato dalla star francese Marion Cotillard e da Adam Driver. Ambientato nella Los Angeles contemporanea, Annette racconta la storia di Henry, un ...La scheda del film Four Sisters Before the Wedding con la trama, il trailer, il cast e la data d'uscita al cinema. Scopri inoltre il cinema più vicino a te che trasmette il film ...Il nuovo film di Leos Carax, il primo in lingua inglese, atteso con impazienza dai cinefili di tutto il mondo, aprirà il festival di Cannes martedì 6 luglio. Si intitola Annette ed è intepretato dalla ...