Campania, zona arancione già in bilico. Aumentano tasso di positività e decessi (Di lunedì 19 aprile 2021) Sono 1334 i positivi su 9934 tamponi molecolari processati ieri in Campania. A fornire i dati è l'Unità di Crisi regionale nel bollettino odierno sui contagi giornalieri. Di questi, 811 sono asintomatici e 523 presentano sintomi legati al Covid-19. Il tasso di positività L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

