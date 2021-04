Calcio, esonero per José Mourinho | La decisione ufficiale del Tottenham (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo l’ennesima delusione in campionato, il Tottenham ha deciso: ufficiale l’esonero dell’allenatore portoghese José Mourinho, arriva il comunicato del club Mentre il Calcio subisce una rivoluzione che cambierà per sempre… Questo articolo Calcio, esonero per José Mourinho La decisione ufficiale del Tottenham è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo l’ennesima delusione in campionato, ilha deciso:l’dell’allenatore portoghese, arriva il comunicato del club Mentre ilsubisce una rivoluzione che cambierà per sempre… Questo articoloperLadelè stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio esonero Il Tottenham esonera Josè Mourinho. 'Peccato che certe cose non abbiano funzionato' Josè Mourinho non è più l'allenatore del Tottenham. Dopo le indiscrezioni dei media inglesi, ecco l'ufficialità da parte degli Spurs, che annunciano l'esonero del tecnico portoghese e del suo staff. "Josè e i suoi uomini hanno vissuto con noi alcuni dei momenti più difficili di questo club - il congedo del presidente Daniel Levy - Josè è un ...

Premier League, il pari degli Spurs costa l'esonero a Mourinho. K.o il West Ham Mentre in tutta Europa impazza il caos riguardante l'annuncio della Superlega , la Premier League entra nella fase finale del campionato . La 32esima giornata ha condannato all'esonero José Mourinho dalla panchina del Tottenham , dopo aver pareggiato per 2 - 2 con l' Everton . Manchester City , Leicester e Southampton non hanno disputato il loro turno di campionato per via ...

Calcio, esonero per José Mourinho | La decisione ufficiale del Tottenham BlogLive.it Tottenham, esonerato ufficialmente il tecnico Josè Mourinho Il Tottenham ha annunciato poco fa l’esonero di Josè Mourinho, con il tecnico dell’Under 23 Ryan Mason pronto a subentrare al suo posto. Il portoghese che era arrivato a Londra nell’estate del 2019 e ...

Fatale il derby con Ancelotti: il Tottenham esonera Josè Mourinho La decisione del club londinese di esonerare Mourinho è complessiva e non è legata al 2-2 sul campo dell'Everton, contro il rivale di tanti derby milanesi Carlo Ancelotti. Ma anche i derby londinesi h ...

