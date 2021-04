Borussia Dtm conferma il no alla Superlega 'Noi e Bayern con l'Eca' (Di lunedì 19 aprile 2021) L'ad Watzke esclude che i gialloneri possano unirsi agli altri 12 club DORTMUND (GERMANIA) - Il Borussia Dortmund ribadisce il suo no alla Superlega. In un comunicato pubblicato sul sito del club ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 19 aprile 2021) L'ad Watzke esclude che i gialloneri possano unirsi agli altri 12 club DORTMUND (GERMANIA) - IlDortmund ribadisce il suo no. In un comunicato pubblicato sul sito del club ...

Advertising

reshadeco : RT @tancredipalmeri: Semifinali raggiunte dalle italiane in Coppa UEFA dal 2000, anno dopo l’ultima vittoria: 2002 Inter-Feyenoord (2-3)… - AhmadCapitano : RT @tancredipalmeri: Semifinali raggiunte dalle italiane in Coppa UEFA dal 2000, anno dopo l’ultima vittoria: 2002 Inter-Feyenoord (2-3)… - Yonaest : RT @tancredipalmeri: Semifinali raggiunte dalle italiane in Coppa UEFA dal 2000, anno dopo l’ultima vittoria: 2002 Inter-Feyenoord (2-3)… - tucuull : RT @tancredipalmeri: Semifinali raggiunte dalle italiane in Coppa UEFA dal 2000, anno dopo l’ultima vittoria: 2002 Inter-Feyenoord (2-3)… - tancredipalmeri : Semifinali raggiunte dalle italiane in Coppa UEFA dal 2000, anno dopo l’ultima vittoria: 2002 Inter-Feyenoord (2-3… -

Ultime Notizie dalla rete : Borussia Dtm Borussia Dtm conferma il no alla Superlega 'Noi e Bayern con l'Eca' Watzke ha poi sottolineato che "entrambi i club tedeschi rappresentati nel board dell'Eca, Bayern Monaco e Borussia Dortmund, hanno esposto il proprio punto di vista, coerente al 100%, in tutte le ...

Champions League,sorteggi dei quarti 12.30 Champions League,sorteggi dei quarti Si è svolto a Nyon il sorteggio dei quarti e delle semifinali di Champions League. Nessuna italiana presente. Quarti:1)Manchester City - Borussia Dtm; 2) Porto - Chelsea;3) Bayern - Paris SG;4) Real Madrid - Liverpool. In semifinale vincente quarto n.3 c. vincente quarto n.1; vincente quarto n. 4 c. vincente quarto n. 2. Gli ...

Borussia Dtm conferma il no alla Superlega 'Noi e Bayern con l'Eca' Tiscali.it VARIE: LO SPORT IN TV DI OGGI PALERMO (ITALPRESS) - Questa la programmazione sportiva prevista martedi' 6 aprile, in tv: 11.00 - SkyArena: Tennis, Sardegna Open. 2^ giornata - SkySportUno: Tennis, Sardegna Open. 2^ giornata 11.00 ...

VARIE: LO SPORT IN TV DI DOMANI PALERMO (ITALPRESS) - Questa la programmazione sportiva prevista martedi' 6 aprile, in tv: 11.00 - SkyArena: Tennis, Sardegna Open. 2^ giornata - SkySportUno: Tennis, Sardegna Open. 2^ giornata 11.00 ...

Watzke ha poi sottolineato che "entrambi i club tedeschi rappresentati nel board dell'Eca, Bayern Monaco eDortmund, hanno esposto il proprio punto di vista, coerente al 100%, in tutte le ...12.30 Champions League,sorteggi dei quarti Si è svolto a Nyon il sorteggio dei quarti e delle semifinali di Champions League. Nessuna italiana presente. Quarti:1)Manchester City -; 2) Porto - Chelsea;3) Bayern - Paris SG;4) Real Madrid - Liverpool. In semifinale vincente quarto n.3 c. vincente quarto n.1; vincente quarto n. 4 c. vincente quarto n. 2. Gli ...PALERMO (ITALPRESS) - Questa la programmazione sportiva prevista martedi' 6 aprile, in tv: 11.00 - SkyArena: Tennis, Sardegna Open. 2^ giornata - SkySportUno: Tennis, Sardegna Open. 2^ giornata 11.00 ...PALERMO (ITALPRESS) - Questa la programmazione sportiva prevista martedi' 6 aprile, in tv: 11.00 - SkyArena: Tennis, Sardegna Open. 2^ giornata - SkySportUno: Tennis, Sardegna Open. 2^ giornata 11.00 ...