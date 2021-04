Bologna, una preside: “Condivisione e creatività prima dei compiti” (Di lunedì 19 aprile 2021) BOLOGNA – Una scuola della prossimità che dia priorità alla vicinanza, che sviluppi umanità, relazione e dialogo. A chiederlo una preside, non un genitore o un insegnante. In un messaggio ai professori e alle professoresse Maria Rosaria Rosamarino, dirigente dell’istituto comprensivo di Borgonuovo in provincia di Bologna chiede “un cambio di metodo! Non l’affanno di compiti esagerati e verifiche tutte in un giorno ma attenzione al carico di lavoro e allo stress e soprattutto incentivate i lavori di gruppo, la creatività e lo spirito critico”. Leggi su dire (Di lunedì 19 aprile 2021) BOLOGNA – Una scuola della prossimità che dia priorità alla vicinanza, che sviluppi umanità, relazione e dialogo. A chiederlo una preside, non un genitore o un insegnante. In un messaggio ai professori e alle professoresse Maria Rosaria Rosamarino, dirigente dell’istituto comprensivo di Borgonuovo in provincia di Bologna chiede “un cambio di metodo! Non l’affanno di compiti esagerati e verifiche tutte in un giorno ma attenzione al carico di lavoro e allo stress e soprattutto incentivate i lavori di gruppo, la creatività e lo spirito critico”.

