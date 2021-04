Bologna, “poche multe sui bus”: licenziati quattro controllori (Di lunedì 19 aprile 2021) BOLOGNA – Poche multe, troppe soste e poche linee controllate. Sono le contestazioni di Holacheck, azienda che per conto di Tper verifica la validità dei biglietti sugli autobus, a quattro controllori licenziati nei giorni scorsi con l’accusa di essere “poco produttivi”. Immediata la reazione dei sindacati che hanno proclamato sciopero per dopodomani e indetto un presidio alla sede di Tper (alle 11 in via Saliceto). “I licenziamenti, dopo controlli nei confronti dei lavoratori senza alcun preavviso, arrivano a seguito di contestazioni disciplinari“, raccontano Filcams-Cgil e Fisascat-Cisl. “La colpa” è “essere stati ‘poco produttivi’ in riferimento al numero di linee controllate e di verbali emessi, senza tenere in considerazione che il divieto di spostamenti, causa zona rossa, possa aver comportato una diminuzione dell’utenza”, spiegano i sindacati. Un altro rilievo riguarderebbe il mancato rispetto delle procedure di rendicontazione del lavoro svolto. Leggi su dire (Di lunedì 19 aprile 2021) BOLOGNA – Poche multe, troppe soste e poche linee controllate. Sono le contestazioni di Holacheck, azienda che per conto di Tper verifica la validità dei biglietti sugli autobus, a quattro controllori licenziati nei giorni scorsi con l’accusa di essere “poco produttivi”. Immediata la reazione dei sindacati che hanno proclamato sciopero per dopodomani e indetto un presidio alla sede di Tper (alle 11 in via Saliceto). “I licenziamenti, dopo controlli nei confronti dei lavoratori senza alcun preavviso, arrivano a seguito di contestazioni disciplinari“, raccontano Filcams-Cgil e Fisascat-Cisl. “La colpa” è “essere stati ‘poco produttivi’ in riferimento al numero di linee controllate e di verbali emessi, senza tenere in considerazione che il divieto di spostamenti, causa zona rossa, possa aver comportato una diminuzione dell’utenza”, spiegano i sindacati. Un altro rilievo riguarderebbe il mancato rispetto delle procedure di rendicontazione del lavoro svolto.

Advertising

DrApocalypse : @Alessio3R ma sono troppo poche. TUTTE dovrebbero farlo. TUTTE. Roma, Lazio, Napoli, Fiorentina, Torino, Bologna, che cazzo aspettano. - vidoiltiro : RT @VoceDelVerboPar: In un anno e mezzo sono tornata tre volte, perché #Bologna mi ha conquistata in tutti i modi in cui una città ti può f… - VoceDelVerboPar : In un anno e mezzo sono tornata tre volte, perché #Bologna mi ha conquistata in tutti i modi in cui una città ti pu… - lapalisse6 : @rep_bologna spacca il pd, ovvero la divisione delle poche briciole rimaste - contu_f : PD Bologna, idee poche ma confuse -