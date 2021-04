Antonio e Pietro Autelitano dell’agriturismo “Di Petru i ‘Ntoni” ospiti a ‘La Res Publica’ giovedì 22 aprile 2021 (Di lunedì 19 aprile 2021) Il buon cibo, l’ospitalità ed essere punti di riferimento del settore gastronomico. Se ne parlerà giovedì 22 aprile 2021 in occasione della puntata de ‘La Res Publica’ – in onda dalle 19.00 – , con Antonio e Pietro Autelitano, proprietari dell’agriturismo “Di Petru i ‘Ntoni”, di Bova Marina in Calabria. Ci racconteranno di come stanno L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Il buon cibo, l’ospitalità ed essere punti di riferimento del settore gastronomico. Se ne parlerà22in occasione della puntata de ‘La Res– in onda dalle 19.00 – , con, proprietari“Di”, di Bova Marina in Calabria. Ci racconteranno di come stanno L'articolo

Advertising

uolller : “nel 1994 l’ex uomo di fiducia di Gardini, Leo Porcari, confermò ad Antonio Di Pietro di essere andato in via dell… - cakefake_dani : Pov: seconda metà del 400, Dalla bottega di Antonio e Pietro del Pollaiolo esce una nuova fanart di S. Sebastiano. Il fandom apprezza. - Jeonhwanbeop : RT @met_lehman: Pietro Antonio Novelli, Allegorical Figure of a Woman, ca. 1745–55 - met_lehman : Pietro Antonio Novelli, Allegorical Figure of a Woman, ca. 1745–55 -