Amici 20, le lacrime di Martina Miliddi (Di lunedì 19 aprile 2021) Proprio com’è successo con Enula, Rosa Di Grazia e Tommaso Stanzani, anche Martina Miliddi subito dopo essere stata eliminata da Amici ha rilasciato un’intervista a Witty. La ballerina è scoppiata a piangere ed ha fatto il suo personale in bocca al lupo ai compagni. Le prime parole di Martina Miliddi “Questa è stata un’esperienza bellissima – esordisce Martina Miliddi piangendo – Ho conosciuto tantissime persone e mi sono state accanto tutte loro. Sono riuscita a trovare in ogni persona qualcosa che mi appartenesse. Mi è stato difficile perché solitamente sono tanto diffidente. Ogni puntata mi dicevo ‘tanto adesso vado via’. Tanto ho portato solo due valigie, bastano e avanzano. A loro auguro di non fermarsi mai e di andare dritti come un treno, veloci, senza guardarsi ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 19 aprile 2021) Proprio com’è successo con Enula, Rosa Di Grazia e Tommaso Stanzani, anchesubito dopo essere stata eliminata daha rilasciato un’intervista a Witty. La ballerina è scoppiata a piangere ed ha fatto il suo personale in bocca al lupo ai compagni. Le prime parole di“Questa è stata un’esperienza bellissima – esordiscepiangendo – Ho conosciuto tantissime persone e mi sono state accanto tutte loro. Sono riuscita a trovare in ogni persona qualcosa che mi appartenesse. Mi è stato difficile perché solitamente sono tanto diffidente. Ogni puntata mi dicevo ‘tanto adesso vado via’. Tanto ho portato solo due valigie, bastano e avanzano. A loro auguro di non fermarsi mai e di andare dritti come un treno, veloci, senza guardarsi ...

