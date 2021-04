VIDEO F1, Charles Leclerc: “Fatico in rettilineo, puntavo al podio” (Di domenica 18 aprile 2021) Charles Leclerc ha conquistato un buon quarto posto nel GP di Emilia Romagna 2021, seconda tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Imola. Il pilota della Ferrari ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Sky Sport: “Non ho fatto la mia partenza migliore, ma non sarebbe cambiato molto perché fatichiamo sui rettilinei. Paghiamo questo prezzo, ma ci stiamo lavorando. Ho visto tante cose positive, il passo andava bene. Purtroppo quando siamo in una situazione di battaglia, sia che si tratti di attaccare o di difenderci, abbiamo delle difficoltà perché fatichiamo sui rettilinei“. Il monegasco ha poi precisato: “La gara è positiva, nella prima parte sulla pioggia eravamo abbastanza competitivi e non ce lo aspettavamo per le difficoltà riscontrate negli anni passati, poi il passo era buono. Se non ci fosse stata la bandiera rossa saremmo ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021)ha conquistato un buon quarto posto nel GP di Emilia Romagna 2021, seconda tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Imola. Il pilota della Ferrari ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Sky Sport: “Non ho fatto la mia partenza migliore, ma non sarebbe cambiato molto perché fatichiamo sui rettilinei. Paghiamo questo prezzo, ma ci stiamo lavorando. Ho visto tante cose positive, il passo andava bene. Purtroppo quando siamo in una situazione di battaglia, sia che si tratti di attaccare o di difenderci, abbiamo delle difficoltà perché fatichiamo sui rettilinei“. Il monegasco ha poi precisato: “La gara è positiva, nella prima parte sulla pioggia eravamo abbastanza competitivi e non ce lo aspettavamo per le difficoltà riscontrate negli anni passati, poi il passo era buono. Se non ci fosse stata la bandiera rossa saremmo ...

